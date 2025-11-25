Il Napoli perde un altro pezzo, si ferma Gutierrez per una distorsione alla caviglia

PUBBLICITÀ

Altro infortunio in casa Napoli, stavolta a fermarsi è Miguel Gutierrez. L’esterno spagnolo ha accusato una distorsione alla caviglia e non sarà convocato per la sfida di Champions League di stasera contro il Qarabag.

Per il match valido per la quinta giornata della Phase League di Champions, Antonio Conte è orientato a confermare dieci undicesimi della formazione che ha superato l’Atalanta per 3-1 nell’ultimo turno di campionato.

L’unico cambio riguarderà dunque la fascia sinistra, vista l’indisponibilità dell’ex Girona, che sarà da valutare in vista della prossima gara in campionato all’Olimpico contro la Roma (domenica 30 novembre).

Le scelte di Conte per la sfida al Qarabag

Nella sfida di stasera contro il Qarabag, valida per la quinta giornata per la Phase League di Champions League, Antonio Conte confermerà i 10/11 dell’ultima gara vinta 3-1 in campionato contro l’Atalanta.

L’unica novità riguarda la fascia sinistra, al posto di Gutierrez sarà schierato Olivera, dal lato opposto capitan Di Lorenzo. L’esterno spagnolo non sarà del match per una distorsione alla caviglia.

Confermata dunque la difesa a tre composta da Rrahmani e Buongiorno. Il centrocampo con Lobotka e McTominay mediani.