Doccia gelata in casa Napoli dopo l’esito dell’infortunio di Romelu Lukaku. Il belga ha infatti rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in almeno 3 mesi.

Il Napoli ha richiesto, tra l’altro, una consulenza chirurgica in merito: ciò significherebbe che, se dovesse ritenersi necessario un intervento chirurgico per il belga, i tempi di recupero si allungherebbero ulteriormente, fino a 4 mesi circa.

Il Napoli prenderà un attaccante dopo l’infortunio di Lukaku, il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A

Decisione obbligata, quindi, quella della dirigenza azzurra di tornare sul mercato degli attaccanti alla ricerca di un sostituto di Lukaku. Al netto delle quattro competizioni cui il Napoli parteciperà quest’anno, affidare le sorti dell’attacco al solo Lucca sarebbe una mossa quantomeno azzardata: ed ecco che iniziano ad affiorare i primi nomi, per lo più in prestito oppure occasioni di fine mercato da poter sfruttare per colmare la casella rimasta ora libera.

Tanti sono i nomi sul taccuino del Ds Manna, così come tanti provengono dalla Serie A. Da pochi minuti è iniziato a balzare quello di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo nella passata stagione in prestito al Genoa e per cui il Napoli avrebbe già avviato i contatti con la società neroverde: da capire la fattibilità e i termini dell’operazione. Da non sottovalutare anche quello di Artem Dovbyk, che sembra fuori dai piani del neo allenatore della Roma Giampiero Gasperini: per quest’ultimo, però, la trattativa si prospetterebbe più complicata, dato che i giallorossi lo cederebbero solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro.

Altro nome sondato dai partenopei è quello di Nikola Krstovic: il montenegrino è in uscita dal Lecce ma finora nessuna squadra è arrivata ad offrire i 35 milioni richiesti dal presidente Sticchi Damiani per liberarlo. Vedremo se, a questo giro, sarà il Napoli a sbaragliare la concorrenza, “forte” del dover riempire il buco lasciato temporaneamente libero da Lukaku.

Le possibili occasioni dall’estero, il preferito di Conte è una vecchia conoscenza della Serie A

Il preferito di Conte sembra però essere una vecchia conoscenza della Serie A: parliamo di Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna e attualmente al Manchester United. L’olandese è reduce da una stagione piuttosto deludente con i Red Devils (32 presenze condite da soli 3 gol nell’ultima Premier League) e in panchina per l’intera partita contro l’Arsenal in occasione della prima di campionato. In questo caso si cercherà di lavorare per un prestito, con la dirigenza inglese che non farebbe troppe cerimonie per trattenerlo: da tenere sott’occhio anche la situazione legata all’altro centravanti dello United, Rasmus Hojlund, pure fuori dai piani di Amorim e su cui c’è da registrare il forte interesse del Milan, che però non ha ancora affondato il colpo.

E’ tornato in auge anche il nome di Nicolas Jackson, attaccante senegalese del Chelsea che dopo gli arrivi di Delap e Joao Pedro vedrà ridursi notevolmente lo spazio in rosa, e sono state chieste informazioni anche per il centravanti francese del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, ma non sarà facile liberarlo in prestito.

Un nome che stuzzica e non poco, per terminare la lunga sfilza di attaccanti finiti finora nel mirino di Manna, è quello di Aleksandar Mitrovic: il serbo è in procinto di liberarsi dall’Al-Hilal e per il Napoli sarebbe un’occasione a parametro zero. Attaccante che avrebbe già aperto alla destinazione e che sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di sposare la nuova causa.