Il Napoli prova il colpaccio in Premier: ok da Mainoo, la posizione dello United

Redazione Internapoli
Nelle ultime ore il nome di Kobbie Mainoo è al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato dal Mirror, il giovane talento inglese avrebbe manifestato il desiderio di trasferirsi al Napoli a titolo definitivo, attratto dalla possibilità di giocare con continuità in Serie A.

Tuttavia, a fare chiarezza sulla situazione è il giornalista Fabrizio Romano, che su X (ex Twitter) ha ribadito come il calciatore non intenda lasciare il Manchester United in via definitiva. La sua volontà sarebbe invece quella di partire in prestito secco per accumulare minuti e crescere ulteriormente sul campo.

Il problema? I Red Devils non sono intenzionati a privarsi del centrocampista nemmeno temporaneamente. Il club considera Mainoo un elemento fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro del progetto tecnico, e al momento non valuta alcuna ipotesi di uscita, nemmeno a breve termine.

Resta da vedere se la posizione dello United resterà rigida o se nelle ultime ore di mercato ci sarà qualche apertura. Intanto, i tifosi del Napoli sognano e sperano.

