Il Napoli punta un giovanissimo talento di Serie A ed arginare il blocco del mercato

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l’idea di aggiungere un altro tassello alla rosa. L’impressione è che gli azzurri possano ancora affondare il colpo, soprattutto in funzione di un possibile cambio di assetto tattico. L’assenza di ali pure e le difficoltà numeriche sugli esterni stanno spingendo lo staff tecnico a valutare con attenzione l’ipotesi di un passaggio stabile al 3-5-2.

In questo scenario, diventerebbe fondamentale l’inserimento di un quinto di centrocampo capace di garantire corsa, spinta e copertura su tutta la fascia. Un sistema che permetterebbe anche a Di Lorenzo di arretrare nella linea dei tre difensori, liberando spazio per un esterno più offensivo sulla corsia.

Tra i profili seguiti dal Napoli c’è quello di Juanlu Sanchez, già sondato in passato, ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche un nome nuovo: Fortini della Fiorentina. Il classe Under 23 rappresenta un’opportunità particolarmente interessante perché, essendo italiano e giovane, non rientra nei parametri del costo del lavoro allargato, aspetto tutt’altro che secondario per il club di De Laurentiis in questa fase.

Il Napoli sta valutando la fattibilità dell’operazione, consapevole che l’eventuale arrivo di un esterno di fascia potrebbe incidere in modo significativo sulle scelte tattiche di Conte per la seconda parte della stagione. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’idea diventerà una trattativa concreta o resterà solo un’opzione sul tavolo del mercato azzurro.