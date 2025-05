Il Napoli ritrova la sua “cantera”, gli azzurrini tornano in Primavera 1 dopo due anni di assenza

PUBBLICITÀ

In appena una settimana, Napoli si ritrova a far festa due volte. Appena 8 giorni dopo la vittoria del quarto Scudetto da parte della squadra di Antonio Conte, ora sono gli azzurrini della Primavera a far festa.

I ragazzi di mister Rocco, nella finale del campionato di Primavera 2 disputata allo stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola, hanno battuto per 2-0 la Virtus Entella ottenendo la promozione in Primavera 1 dopo due anni di assenza. Gli azzurrini hanno potuto disputare la finale tra le mura amiche in virtù del miglior piazzamento in regular season.

Il Napoli ritrova la sua Primavera, gli azzurrini tornano in Serie A dopo due anni di assenza

Una grande cornice di pubblico ha spinto gli azzurrini dalle tribune del “Piccolo”, tra cui mister Conte, capitan Di Lorenzo, Lukaku e Meret. Una promozione che sa di riscatto per gli azzurrini, che al termine di un campionato condotto in maniera egregia ora si godono la promozione in massima serie, strappando anche il pass per la prossima “UEFA Youth League” in virtù della vittoria della Serie A da parte della squadra maggiore.

E che sia, per la “cantera” azzurra, un nuovo inizio dopo i tanti patemi del passato.

Di seguito, l’undici titolare delle due formazioni scese in campo:

Napoli: Turi; Colella, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, Cimmaruta, Raggioli, Ballabile, Borriello. All: Dario Rocco.

Entella: Torrielli, Marchetti, Lagomarsino, Bottaro, Busicchia, Giovannetti, Traniello, Neves, Salicioni, Tiana, Carbone. All: Massimo Melucci.

Gol: 45′ Russo, 55′ Russo (R).

