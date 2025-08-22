PUBBLICITÀ

Quello del Napoli è stato, finora, un calciomercato formidabile. Ben otto sono stati i nuovi arrivi che serviranno per rinforzare ulteriormente la rosa in vista delle quattro competizioni che gli azzurri saranno chiamati ad affrontare nel corso della stagione ormai alle porte.

Ma non è finita qui e non potrà di certo bastare quanto di buono fatto fino a questo momento: restano, ad ogni modo, almeno tre caselle scoperte e la dirigenza è al lavoro per cercare di colmarle al meglio. Tenendo sempre in considerazione il grave infortunio rimediato da Romelu Lukaku che ha stravolto irrimediabilmente i piani di mercato.

Il Napoli si prepara per il fotofinish del mercato, altri 3 colpi per completare la rosa

Ma cosa manca ancora al Napoli per potersi definire una squadra completa in ogni singolo reparto? Sono almeno tre i ‘buchi’ che restano da colmare, per non dire tre ‘e mezzo’: servono infatti un nuovo terzino destro, che permetta a capitan Di Lorenzo di poter tirare il fiato di tanto in tanto e che possa dare maggiori garanzie soprattutto in campo internazionale. Ed è per questo che resta in auge il nome di Juanlu Sanchez: per il terzino spagnolo del Siviglia, classe 2003, il Napoli si è detto disposto ad alzare leggermente l’offerta dai 17 originari ai 18, per provare ad avvicinarsi ulteriormente alle richieste degli andalusi. La trattativa va ad oltranza e il Napoli conta fortemente sulla volontà del giocatore di volersi trasferire all’ombra del Vesuvio, affinché il tutto vada in porto.

C’è da completare necessariamente la casella lasciata temporaneamente vuota da Romelu Lukaku in attacco, con gli azzurri che spingono forte per Rasmus Hojlund del Manchester United. In giornata verrà inviata una prima offerta sia alla dirigenza dei “Red Devils” che al giocatore, che preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto o una soluzione a titolo definitivo, per sentirsi pienamente parte del progetto della prossima squadra in cui approderà. E resterà da colmare la casella di vice-Anguissa: con Andy Diouf del Lens ormai promesso sposo dell’Inter, il Napoli sfrutterà gli ultimi giorni di mercato a caccia di un’occasione vantaggiosa. Resta sempre in piedi la trattativa con il Lipsia per riportare in azzurro Eljif Elmas, col macedone che nello scacchiere tattico andrebbe a ricoprire sia il ruolo di mezzala di centrocampo che, all’occorrenza, quello di esterno sinistro d’attacco (dove andrebbe ad inserirsi nelle rotazioni insieme a Noa Lang e Leonardo Spinazzola).