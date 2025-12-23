Il Napoli vince la Supercoppa, ma De Bruyne non se ne ‘accorge’

PUBBLICITÀ

Il Napoli ha conquistato ieri la Supercoppa, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla sua bacheca. La squadra partenopea ha brillato sul campo, ma fuori dal rettangolo verde non tutti i protagonisti hanno condiviso la gioia del successo.

Kevin De Bruyne, reduce da un lungo e complicato infortunio, non ha pubblicato alcuna storia o post sui propri canali social per celebrare la vittoria o fare i complimenti ai compagni di squadra. Un atteggiamento che lo distingue nettamente da altri giocatori infortunati come Anguissa (non partito per l’Arabia perché alle prese con le terapie) e Lukaku, sempre presenti e vicini alla squadra anche nei momenti di assenza dal campo.

Il silenzio del belga sui social non è passato inosservato: molti tifosi napoletani hanno commentato sui suoi profili, accusandolo di apparire distaccato e poco partecipe della realtà della squadra. La mancanza di un gesto di vicinanza ai compagni ha alimentato discussioni e polemiche, dimostrando quanto la percezione del legame tra giocatore e tifoseria sia sempre osservata con attenzione. “Non sei Felice? Non dici nulla?” “Abbiamo vinto, metti una storia”. Giusto per riportare alcuni dei commenti apparsi nelle ultime ore sul profilo Ig di KdB.

Resta da capire se, nelle prossime settimane, De Bruyne tornerà a farsi vedere attivo sui canali social, ristabilendo quel legame con la tifoseria che per molti giocatori infortunati è naturale mantenere. Nel frattempo, il Napoli può godersi il trofeo conquistato con merito, continuando a rafforzare il proprio rapporto con chi, dentro e fuori dal campo, sostiene la squadra.

Ha festeggiato dentro il campo, ma non sui social Lorenzo Lucca (nessun post o storia pubblicata sui propri canali). Anche l’attaccante ex Udinese sembra ormai con la testa proiettata al mercato di gennaio, quando potrebbe decidere di cambiare aria per trovare quello spazio e quelle motivazioni sempre più carenti in questa avventura napoletana.