Il Napoli vuol cedere Lucca, ma ora non può partire: il motivo

Lorenzo Lucca continua a raccogliere estimatori in Italia e fuori dai confini nazionali. Tra questi c’è anche José Mourinho, alla ricerca di un nuovo centravanti per il Benfica: il piemontese è finito nella lista dei possibili rinforzi del tecnico portoghese.

La situazione contrattuale, però, rende l’operazione tutt’altro che semplice. Lucca è attualmente in prestito e, per poter essere ceduto, il Napoli dovrebbe prima esercitare il riscatto fissato a 26 milioni di euro con l’Udinese. Solo in un secondo momento il club azzurro valuterebbe un’eventuale cessione, ma senza alcuna intenzione di rimetterci sul piano economico.

Nel frattempo, a Castel Volturno si monitora con attenzione anche la condizione di Romelu Lukaku. I tempi di recupero del belga si sono infatti allungati: il suo rientro in gruppo non è previsto prima di una decina di giorni. Un fattore che potrebbe incidere sulle scelte di mercato, soprattutto in attacco, nelle prossime settimane.

