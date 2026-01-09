Il Napoli vuole Ferguson: c’è un motivo che lo mette in cima alla lista di Manna

PUBBLICITÀ

Il Napoli è pronto a muoversi sul mercato nonostante il blocco in questa sessione di gennaio. La linea è chiara: intervenire solo dopo eventuali cessioni, cercando profili utili a tamponare l’emergenza infortuni e a dare profondità a una rosa impegnata su più fronti.

Tra i nomi valutati con maggiore attenzione c’è Evan Ferguson, oggi alla Roma in prestito dal Brighton. Il motivo della preferenza rispetto ad altri profili non è solo tecnico: Ferguson è nato nel 2004, dunque rientra nella categoria “under” per la lista Serie A. Tradotto: il suo eventuale arrivo non è vincolato all’uscita di un calciatore “over”, offrendo al club una flessibilità preziosa in una fase di mercato ingessata.

PUBBLICITÀ

Questa caratteristica rende l’irlandese una soluzione particolarmente appetibile per il direttore sportivo Giovanni Manna, che continua a lavorare su più tavoli per garantire ad Antonio Conte un attaccante pronto all’uso. Ferguson, infatti, si fa preferire ad altri profili proprio perché non occuperebbe uno slot over, consentendo al Napoli di muoversi con maggiore libertà sulle altre caselle.

In questo quadro si inserisce la possibile doppia uscita: Lorenzo Lucca e Pasquale Mazzocchi . Con entrambe le partenze, il Napoli potrebbe sostituire Lucca con Ferguson (under) e, contemporaneamente, intervenire con un esterno sinistro “over” (circolano i nomi di Chiesa e Sterling) per riequilibrare la rosa senza violare i paletti della lista, lasciando uno slot libero per Romelu Lukaku, ancora non in condizione dopo il lungo infurtunio.