PUBBLICITÀ
HomeCronacaIl nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni minacciati fuori al Santobono dal...
CronacaCronaca locale

Il nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni minacciati fuori al Santobono dal parcheggiatore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Il nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni minacciati fuori al Santobono dal parcheggiatore
Il nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni minacciati fuori al Santobono dal parcheggiatore
PUBBLICITÀ

È un piccolo atto di sottomissione, mascherato dietro un gesto che sembra normale. Uno spaccato di illegalità che diventa servizio, con la paura che si trasforma in moneta. Parliamo dei parcheggiatori abusivi. Chi si “affida” a loro non paga per ottenere una prestazione ma per evitare un problema. Una tassa sull’insicurezza, un compromesso che alimenta un sistema spesso organizzato dalla criminalità con turni, quote e gerarchie.

Un’introduzione necessaria per parlare di quanto accaduto al Vomero, a pochi passi dall’ospedale pediatrico Santobono. Due nonni stanno stanno correndo in reparto per riabbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate ma le preoccupazioni sono ancora tante.

PUBBLICITÀ

Il parcheggiatore di turno, 55 anni e già noto alle forze dell’ordine, si avvicina al nonno appena parcheggia sulle strisce blu. Pretende 10 euro, è quella la tariffa imposta per quella zona e quella fascia oraria. I due anziani non ci stanno, l’uomo insiste, poi ancora un no categorico. Non c’è via d’uscita: i 10 euro o “t’incendio la macchina” in un napoletano che sostituisce incendiare con “appicciare”.

Qualcuno sente urlare e compone il 112. Il 55enne non si arrende anche davanti ai due carabinieri scesi dalla pattuglia. Continua con le minacce, i 10 euro gli spettano. Si scaglia contro il nonno e uno dei militari per contenerlo si prende un pugno.

Ammanettato, l’uomo è stato arrestato per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata estorsione. Anche con i polsi bloccati, in caserma, il parcheggiatore ha continuato con la violenza. Ha danneggiato alcuni arredi della struttura e colpito un militare con un calcio. Poi ha alzato il tiro, affermando di essere “invalido al 100% e di poter uccidere i carabinieri senza farsi un giorno di galera”. È ora in attesa di giudizio.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati