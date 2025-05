“Il nostro ciclo a Napoli è finito”, tanti big dello scudetto pronti ad andare via

PUBBLICITÀ

A pochi giorni dalla vittoria del quarto scudetto, il Napoli già pensa al futuro. La società ha le idee chiare sulla prossima stagione e molti sono i calciatori che non vestiranno più questi colori. Alcuni sono sicuri dell’addio, altri sono in dubbio e tutto potrebbe dipendere da chi siederà sulla panchina partenopea il prossimo anno.

Futuro Napoli: i possibili partenti

Tra i calciatori azzurri che sono quasi sicuri della partenza, spicca il nome di Zambo Anguissa. Il camerunese ha vinto due scudetti in azzurro e sembra intenzionato a voler cambiare aria. Su di lui è forte l’interesse di Chelsea e Monacò. Per il centrocampista è inoltre in vigore una clausola che gli consentirà di valutare autonomamente il proprio futuro. Un altro possibile partente è Giovanni Simeone. L’argentino anche lui Campione d’Italia per ben due volte con gli azzurri, potrebbe tentare una nuova esperienza complice il fatto che a Napoli nell’ultimo periodo ha giocato col contagocce. Nel frattempo anche Billing ha salutato Napoli con un post su Instagram che recita così: “Arrivederci for now Napoli”, un chiaro segno che lui spera ancora di poter essere riscattato dagli azzurri.

Futuro Napoli: i calciatori in bilico

Giacomo Raspadori è sicuramente stato uno degli uomini più decisivi del trionfo azzurro. Per lui però il futuro è ancora incerto. La voglia di avere più spazio o problemi di adattamento col modulo potrebbero fare la differenza in vista della nuova stagione. Jack, classe 2000 vorrebbe giocare di più, vedremo se il Napoli lo accontenterà. Romelu Lukaku è un altro dei calciatori in dubbio per la prossima annata. Il futuro del belga potrebbe essere legato a quello di Conte. Se dovesse salutare il tecnico leccese, non è detto che un nuovo allenatore possa accettare Big Room come punta di riferimento del nuovo Napoli. Questione simile è quella di Alex Meret, il portiere azzurro ancora non ha rinnovato il proprio contratto e ciò potrebbe spingere lui e la società a decidere di separarsi. Non è da escludere neppure la permanenza sicura di Lobotka. Lo slovacco ama Napoli ma è corteggiatissimo da molti club prestigiosi in giro per l’Europa.

Le certezze in casa Napoli

Tra i calciatori certi della permanenza in azzurro c’è sicuramente Capitan Di Lorenzo, che ha alzato il secondo tricolore eguagliando Maradona. Assieme a lui, i sicuri della permanenza sono: Olivera, Rrahamani, McTominay, Politano, Neres e Buongiorno.

