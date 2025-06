Il pallone del gol di Pedro finisce all’asta, acquistato da un tifoso del Napoli

PUBBLICITÀ

Il rigore realizzato da Pedro allo scadere della 37esima giornata di Serie a tra Inter e Lazio è stato il sospiro di sollievo più grande per i napoletani.

Il pallone all’asta

Ormai i palloni dei goal di Serie A sono tutti in vendita e messi all’asta per dare occasione agli appassionati di avere un cimelio importante per la propria fede calcistica. Il pallone della rete di Pedro che ha fermato l’Inter per il sorpasso scudetto, è stato acquistato da un tifoso napoletano a Miami. I tifosi laziali sono stati anticipati da un napoletano per mettere le mani su un simbolo fondamentale dello scudetto napoletano.

Loris è stato intervistato a RadioKissKissNapoli per parlare del suo acquisto.

“La penultima giornata di campionato è stato un susseguirsi di emozioni…gli ultimi minuti non sapevamo più su quale schermo guardare. Al momento del rigore assegnato alla Lazio credo che tutti gli ‘occhi’ dei tifosi del Napoli erano li pronti a spingere in porta il pallone che poteva rappresentare quello decisivo così come poi si è rivelato”.

“Sarebbe bellissimo, proveremo sicuramente a far pervenire il messaggio a Pedrito. Tifare Napoli all’estero è ancora più coinvolgente è un modo per tenere vivo il legame con la nostra terra d’origine. La partita del Napoli rappresenta un momento di condivisione tra tutti i napoletani a Miami che si riuniscono nella storica Pizzeria pummarola Miami beach. In quei momenti è stato come essere a Napoli. Gioia, lacrime e tanto folclore come solo I napoletani sanno fare”.

Gli eroi dello scudetto

Naturalmente i meriti vanno ai protagonisti che hanno vestito la maglia azzurra che attraverso le loro prestazioni hanno regalato la gioia dello scudetto a tutti i tifosi.

Una parte però l’hanno fatta anche calciatori come Soulè; Orsolini e per l’appunto Pedro. Con i loro goal durante partite cruciali per l’Inter che hanno bloccato i nerazzurri nel sorpassare il Napoli.

“Pedro come anche Orsolini…..e chiaramente tutti I calciatori del Napoli saranno sempre graditissimi ospiti in tutte le location delle nostre pizzerie”.

