Il papà di De Bruyne: “Ha scelto Napoli per giocare ai massimi livelli”

PUBBLICITÀ

De Bruyne-Napoli è tutto vero, il giocatore è arrivato questa mattina a Fiumicino prima e a Villa Stuart poi per svolgere le consuete visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro.



All’esterno della clinica è intervenuto il padre del centrocampista belga, queste le sue parole: “Anche se non è più giovanissimo lui è pronto ad affrontare questa sfida. Vuole giocare ai massimi livelli. Il suo unico interesse è l’aspetto sportivo, per questo è arrivato in Italia”.

Il padre, sollecitato dai giornalisti, spiega come va pronunciato il nome del figlio: “In Inghilterra ha giocato per 10 anni e continuano a chiamarlo in modo non del tutto corretto, ma non fa nulla“.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ