Acquisti mirati e cessioni eccellenti, super impatto di Manna al primo anno a Napoli

La prima stagione di Giovanni Manna come direttore sportivo del Napoli si conclude come nessuno avrebbe mai immaginato. Grazie al suo contributo gli azzurri sono riusciti a portare a casa uno scudetto bellissimo. Ufficializzato a fine maggio dal Patron De Laurentis, l’ex Juve si è spinto subito nel cercare di rinforzare la rosa partenopea.

Manna e i grandi colpi del mercato estivo napoletano

Il DS azzurro nel calciomercato estivo ha compiuto una vera e propria rivoluzione. La sua intesa vincente con Conte ha portato ad allestire una rosa all’altezza di un campionato ambizioso che come primo obiettivo aveva il ritorno in Champions League. Alessandro Buongiorno, ex capitano del Torino e Rafa Marin sono stati i due acquisti difensivi, per una cifra attorno ai 50 milioni bonus compresi. A difesa c’è stato anche l’arrivo di Spinazzola a parametro zero, voluto fortemente dal tecnico salentino. A centrocampo la mossa dell’ultimo giorno di mercato è stata quella di Gilmour dal Brighton come vice Lobotka. Qualche giorno prima però facendo impazzire la piazza azzurra era arrivato Scott McTominay, un vero colpo di teatro del giovane DS. Manna infatti nelle ultime settimane di agosto era stato più volte a Londra per trattare con gli entourage del calciatore. L’ex Juve, in attacco ha acquistato Neres e Lukaku.

Manna a gennaio ha deluso la piazza

Se Giovanni Manna in estate ha entusiasmato la piazza a suon di colpi importanti, a gennaio invece qualcosa non ha funzionato. La cessione di Kvara non è stata ben rimpiazzata, nonostante i vari nomi che circolavano di enorme spessore. L’arrivo nell’ultimo giorno di calciomercato di Okafor ha fatto storcere il naso a molti tifosi. A gennaio per rimpiazzare il partente Folorunsho, inoltre è arrivato Billing dal Bournemouth.

Il Ds ci ha sempre messo la faccia!

Sia nei momenti di gloria che in quelli bui, Manna ci ha sempre messo la faccia. Più volte ad inizio partita nel corso della stagione ha parlato ai microfoni con le varie emittenti, facendo una quadra della situazione. Ancor più importante è stata la conferenza stampa da lui sostenuta al termine del calciomercato invernale, ove ha risposto alle polemiche e alle critiche ricevute per l’operato.

