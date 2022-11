Il terno sulla ruota di Napoli fa ricco un vincitore: 8, 15 e 27 i numeri vincenti

Il 10eLotto regala 50.000 euro a Venaria Reale (TO), doppio colpo a Napoli per il Lotto. E’ stata effettuata ieri, martedì 15 novembre, l’estrazione dei numeri del Lotto e del 10eLotto. Come riporta l’agenzia Agimeg, il 10eLotto segna la vincita più alta con ben 50.000 euro a Venaria Reale (Torino) con nove numeri indovinati su dieci giocati e una giocata di 3 euro. Da segnalare anche i 15.000 euro a testa a due giocatori di Gioia del Colle (Bari) e San Vito dei Normanni (Brindisi): il primo indovina 7 numeri su 7 con una giocata da 4 euro, il secondo otto su otto con 4,50 euro.

La vincita più consistente al Lotto è stata invece di 22.500 euro a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli indovinando tre numeri (8, 15 e 27) sulla ruota di Napoli. Il territorio partenopeo si conferma fortunato con anche la seconda vincita più alta della giornata, a Napoli città per 12.675 euro grazie ai numeri 1, 11, 31 e 68 usciti sulla ruota di Venezia.

Lotto: Campania protagonista, vincite per 70mila euro

Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, arrivata a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è stata centrata la vincita più alta da 22.500 euro. Altre due vincite sono state centrate nel capoluogo, una da 12.675 euro e la seconda da 9.500 euro. Tripletta in provincia di Salerno: a Roccadaspide, sono stati vinti 9.750 euro, a Vallo della Lucania vanno 9mila euro e a Pontecagnano Faiano sono stati vinti 7.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 937 milioni dall’inizio dell’anno.