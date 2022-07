Ilary Blasi furiosa con Totti, il retroscena sul patto segreto prima della rottura

Era quasi inevitabile che, a distanza di qualche settimana, si smettesse di parlare della fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Per loro è giunto il capolinea, mentre per il gossip è soltanto l’inizio di una lunga storia estive da riempire e portare avanti a colpi di retroscena e di supposizioni.

Il primo scoop di Dagospia: quando l’ex capitano della Roma è stato visto insieme a Noemi

Era il mese di febbraio quando Dagospia lancia lo scoop: Francesco Totti è affiancato da un’altra donna. Seduta di fianco al capitano, allo stadio Olimpico di Roma, c’è Noemi. La coppia, a seguito dei rumor, smentisce immediatamente le voci. Poi, la scorsa settimana, ancora una foto che ritrae proprio l’ex giocatore sotto casa di Noemi. Probabilmente, proprio per questo motivo, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto ed annunciare la loro separazione. Facendolo, inoltre, con due diversi comunicati: più dure le parole usate da Ilary, morbido quello di Francesco.

Quel ‘patto’ non rispettato tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Per adesso, quello che emerge dall’ultimo numero del magazine Chi è che la storia tra Noemi e Ilary fosse note nell’ambiente. E quindi anche Ilary ne era conoscenza, molto probabilmente. Gli amici storici dell’ex Roma e buona parte di Roma, però, avevano il patto di fare da scudo al Capitano. E lo stesso patto era stato stretto anche tra coniugi. Vite separate, ma niente voci che lascino intendere una crisi. Il compito di Totti, dunque, era quello di riuscire a non farsi beccare con la nuova fiamma. Un compito che, a quanto pare, l’ex giocatore non è riuscito a portare a termine. Forse questo ha fatto imbestialire Ilary: la conduttrice si sarebbe infuriata non appena ha scoperto che l’ormai ex compagno, nonostante gli ‘accordi’, non sia riuscito a gestire la situazione con prudenza.