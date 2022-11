“Lotta agli imbroglioni senza penalizzare i poveri”, De Luca contro l’abolizione del RdC

Il tema dell’abolizione del Reddito di Cittadinanza è stato affrontato, oggi, dal presidente della Regione Campania. Vincenzo De Luca ha criticato la decisione presa nell’ultima manovra finanziaria approvato dal governo di Giorgia Meloni: “Bisognava correggere il reddito di cittadinanza distinguendo le aree di povertà tra le famiglie con disabili, le persone che non possono andare a lavorare, gli ultrà 50enni e 60enni. Questo fa parte di un compito doveroso dello Stato per aiutare la povera gente. Su questo c’era consenso di tutte le forze politiche. Invece per i giovani percettori tutti hanno proposto delle modifiche tranne Fratelli d’Italia che proponeva l’eliminazione del Rdc“.

“Noi dobbiamo eliminare le aree di furbizia e di parassitismo: abbiamo visto numerosi casi si percettori che non aveva diritto. Questo problema viene risolto semplicemente con controlli preventivi per non sprecare soldi al danno della povera gente. Un conto è la lotta agli imbroglioni, l’altro togliere il sostegno alla povera gente. Hanno rinviato la decisione alla fine del 2023″.

REDDITO DI CITTADINANZA, LA DECISIONE DEL GOVERNO MELONI

Sono 404mila le famiglie interessate dalle nuove regole sul Reddito di cittadinanza introdotte dalla manovra di bilancio. Secondo quanto calcolato nella Relazione tecnica alla misura, i dati Inps indicano in 1,039 milioni il numero medio annuo dei nuclei beneficiari: di questi i nuclei interessati sarebbero appunto oltre 400mila, mentre 635mila non sarebbero toccati.

Reddito di Cittadinanza abolito dal 2024, 8 mesi ‘cuscinetto’ nel 2023

Dal primo gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, viene riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7-8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. Inoltre previsto è un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.