Imperiale aveva 10 ville in 2 parchi a Giugliano, la confessione dell’ex narcos

L’ex narcos Raffaele Imperiale consegnò alle forze dell’ordine parte del suo impero ottenuto con i soldi del narcotraffico. Nel programma televisivo Lezioni di Mafie, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha parlato dell’uso dei social da parte dei clan di camorra, dei giovani detenuti del carcere minorile di Nisida e della figura di Imperiale. Nella ricostruzione video è stato riportato il verbale del 2016 in cui l’ex narcos di Castellammare, detto Lelluccio Ferrarelle, ha consegnato parte del suo impero.

“Intendo mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria beni acquistati con i proventi delle attività illecite. Due quadri di Vincent Van Gogh di valore inestimabile. Un complesso immobiliare a Terracina composta da 13 ville a schiera. Cinque ville site nel Parco Salvatore a Giugliano di fronte alla base Nato. Cinque ville site nel parco Noce a Giugliano. E dieci autovetture dal valore di circa 40mila euro l’una da destinarsi alle forze dell’ordine per la lotta alla criminalità organizzata“.

Sequestrata l’isola artificiale di Imperiale a Dubai, comprata con i soldi del narcotraffico

L’isola artificiale Taiwan, situata nel golfo di Dubai, è stata sequestrata dal Tribunale di Napoli. Era di proprietà dell’ex di Raffaele Imperiale, ex narcotrafficante oggi collaboratore di giustizia. Mesi addietro l’aveva offerta alla giustizia italiana, tramite il pm Maurizio De Marco con la speranza di ottenere uno sconto di pena in un processo in cui è imputato.

Da un lato per accertare i passaggi di mano che hanno riguardato l’intestazione dell’isola; dall’altro invece per stabilire le condizioni, sul piano internazionale, di una rogatoria per eseguire il sequestro e la futura confisca. Taiwan sarebbe stata realizzata grazie al contributo di un archistar. “Ha accettato di realizzare questo progetto perché non mi conosceva. Quell’isola mi è costata 30 milioni di dollari, venne comprata da me nel 2008”, ha affermato Imperiale.