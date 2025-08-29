PUBBLICITÀ
In 9 sul Suv, così morì Alessio Russo: la minore alla guida a processo per omicidio stradale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Giudizio immediato per omicidio stradale per la neo 18enne ritenuta responsabile dell’incidente avvenuto a San Prisco (Caserta) nella notte tra il 9 e il 10 maggio scorso nel corso del quale perse la vita il 25enne Alessio Russo; i due viaggiavano nella stessa auto, un Suv Mg, che si ribaltò all’altezza di una rotatoria in via Consiglio d’Europa. Quando successe il fatto la ragazza era minorenne, e divenne maggiorenne pochi giorni dopo.

Dalle indagini realizzate dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica dei Minori di Napoli, è emerso che la giovane (risiede a San Nicola la Strada) si era messa alla guida della vettura senza la patente; nell’auto c’erano addirittura nove persone, ovvero la 18enne alla guida, il 25enne Russo in braccio ad un amico sul sedile passeggero, cinque giovani sul sedile posteriore e un altro nel bagagliaio. E’ probabile che sia stata l’alta velocità con cui il mezzo ha impegnato la rotonda a causarne il ribaltamento. Russo, residente a San Tammaro e figlio di un ex consigliere comunale, restò schiacciato e morì.

Le prove raccolte contro la 18enne hanno convinto la Procura a chiedere e ad ottenere dal gip il giudizio immediato, che si terrà il 22 gennaio prossimo davanti al tribunale dei minori, cui parteciperanno anche i familiari della vittima, difesi da Vincenzo D’Angelo.

