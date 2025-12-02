In arrivo la scadenza di dicembre dell’Imu: chi deve pagare, esenzioni e agevolazioni

PUBBLICITÀ

Tra gli adempimenti fiscali che chiudono l’anno, uno dei più importanti è il pagamento del saldo IMU. L’Imposta Municipale Propria, applicata al possesso di specifiche tipologie di immobili, prevede infatti due appuntamenti annuali: il primo a giugno e il secondo a dicembre. Il 16 giugno è scaduto il termine per l’acconto (o per il versamento in un’unica soluzione), mentre il 16 dicembre rappresenta la data limite per completare il pagamento dell’imposta.

È però utile ricordare che l’IMU non interessa tutti i proprietari di immobili. Dal 2014 l’obbligo riguarda solo le seconde case e gli immobili non destinati ad abitazione principale; inoltre, dal 2020 la TASI è stata assorbita nell’imposta. Di conseguenza, la scadenza di metà dicembre riguarda esclusivamente chi possiede immobili imponibili e ha optato per la rateazione in due parti. A ciò si aggiungono varie esenzioni e regimi agevolati tuttora in vigore.

Chi è tenuto a pagare l’IMU di dicembre

L’IMU non si applica indistintamente a tutti: è dovuta solo quando ricorrono le condizioni di imponibilità. Le scadenze da considerare sono:

16 giugno : pagamento dell’acconto o della rata unica, calcolata secondo le aliquote e le detrazioni valide l’anno precedente. L’acconto corrisponde al 50% di quanto versato nel 2024.

16 dicembre: pagamento del saldo per chi a giugno ha effettuato solo il primo versamento, tenendo conto delle delibere comunali pubblicate dal MEF entro il 28 ottobre.

Devono versare l’IMU:

i proprietari di fabbricati, seconde abitazioni, terreni e aree edificabili;

i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);

i concessionari di aree demaniali;

gli utilizzatori di immobili in leasing, anche se ancora in costruzione;

il coniuge a cui è stata assegnata la casa familiare dopo separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.

Chi è esente dal versamento

Dal 2014 l’IMU non si applica all’abitazione principale, cioè l’immobile in cui si risiede e si dimora abitualmente. Se manca uno dei due requisiti, l’immobile è qualificato come seconda casa e risulta tassabile.

Sono esonerati:

le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali da A/2 ad A/7);

gli immobili equiparati all’abitazione principale;

i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti, quelli situati in isole minori, nei Comuni montani agevolati o con destinazione agro-silvo-pastorale non modificabile;

gli immobili di enti non commerciali;

gli immobili ubicati nella ZES Unica Mezzogiorno acquistati o costruiti dal 2025 e destinati ad attività d’impresa;

i beni immobili ad uso culturale (musei, archivi, biblioteche);

gli edifici destinati esclusivamente al culto;

gli immobili dell’Accademia dei Lincei;

i fabbricati del gruppo catastale E (da E/1 a E/9);

gli immobili ubicati in aree colpite da calamità naturali per le quali sia attivo o prorogato lo stato di emergenza.

Agevolazioni IMU 2025: sconti e riduzioni

Per il 2025 restano in vigore diverse agevolazioni, tra cui:

riduzione del 50% per immobili concessi in comodato gratuito a genitori o figli;

riduzione del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico;

riduzione del 50% per immobili dichiarati inagibili o inabitabili;

riduzione del 50% per un solo immobile posseduto da pensionati residenti all’estero, titolari di pensione convenzionata con l’Italia;

riduzione del 25% per abitazioni locate a canone concordato.

Come pagare l’IMU

Il pagamento, sia in rata unica sia in due soluzioni, può essere effettuato tramite:

modello F24 (ordinario o semplificato);

piattaforma PagoPA ;

bollettino postale specifico per l’imposta.