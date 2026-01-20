PUBBLICITÀ
HomeAttualità e Società'In Attesa di Te' è il diario della gravidanza, il regalo perfetto...
Attualità e Società

‘In Attesa di Te’ è il diario della gravidanza, il regalo perfetto per una mamma in attesa

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
'In Attesa di Te' è il diario della gravidanza, il regalo perfetto per una mamma in attesa
'In Attesa di Te' è il diario della gravidanza, il regalo perfetto per una mamma in attesa
PUBBLICITÀ

Il diario che celebra 9 mesi di emozioni e ricordi da custodire per sempre.
Il diario che custodisce ogni emozione della tua dolce attesa.

Con In Attesa di Te, potrai conservare ogni ricordo prezioso, dal primo battito al grande
giorno. È il diario che ti accompagnerà nel viaggio più straordinario della vita, aiutandoti a
celebrare ogni momento di questa avventura unica.
In Attesa di Te è molto più di un semplice diario: è un viaggio emozionante che ti
accompagna durante tutti i nove mesi della gravidanza. Ogni pagina è pensata con
amore per aiutarti a celebrare, custodire e vivere appieno ogni istante unico della tua
dolce attesa.
100% 5 stelle su Trustpilot. Amato da tutte le mamme.

PUBBLICITÀ

LE PAROLE DI LUCA CEPARANO

“In attesa di te”, un diario di gravidanza pensato per essere il compagno ideale per le future mamme. Questo diario interattivo guida meticolosamente le utenti attraverso ogni settimana di gravidanza, documentando i progressi del bambino in modo divertente e coinvolgente. Il diario mira ad arricchire il percorso della gravidanza fornendo spunti di riflessione, monitorando le tappe fondamentali e promuovendo un legame profondo tra la mamma e il suo bambino in crescita. “In attesa di te” promette di migliorare l’esperienza di attesa e preparazione, rendendo ogni momento della gravidanza memorabile.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati