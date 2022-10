In fiamme l’auto del sindaco in provincia di Napoli, ipotesi dolosa

Ieri sera i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a Tufino, dove era stato segnalato l’incendio di un’auto. I militari, una volta sul posto, hanno domato le fiamme, che si stavano propagando, utilizzando l’estintore in dotazione.

L’auto è di proprietà dell’attuale sindaco di Tufino, Michele Arvonio, ed era parcheggiata all’esterno dell’abitazione di un suo parente. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato lievemente il passaruota anteriore destro dell’auto.

Oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in un basso situato in via Salita Pontecorvo a Napoli. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme: riscontrati danni al locale nessun ferito, fortunatamente l’abitazione era vuota. Purtroppo hanno avuto difficoltà a parcheggiare i vigili del fuoco a causa dei soliti automobilisti indisciplinati che parcheggiano le auto lungo la via, nonostante viga un divieto di sosta di 24 ore.