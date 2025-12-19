Inaugurata a Napoli la Fondazione ‘Domenico Cirillo’, il 17enne perse la vita in un incidente

PUBBLICITÀ

Inaugurata la Fondazione “Domenico Cirillo”, nata in memoria del 17enne che perse la vita dopo essere stato investito lo scorso 2 febbraio in viale Dohrn a Mergellina a Napoli. Nella sala del Consiglio comunale, la presentazione con i genitori e promotori, Ernesto Maria Cirillo e Paola De Blasio e l’assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani. Presenti, inoltre, la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato e il direttore marketing della Fondazione Lucio Starace.

L’obiettivo della Fondazione “Domenico Cirillo”

Durante l’incontro, Ernesto Maria Cirillo, padre del 17enne ha tenuto a specificare che “l’obiettivo della Fondazione “Domenico Cirillo” è quello di contribuire alla crescita e all’arricchimento culturale. Dietro all’educazione civica e al problema degli incidenti stradali c’è una mancanza di educazione e di cultura che viene anche da un cattivo esempio che le famiglie danno ai figli”.

“Con l’arte e la cultura, lo sport come strumento educativo e di inclusività, il teatro, la sezione Arti e Mestieri vogliamo far sì che i ragazzi possano realizzare qui i loro sogni e non andare via. Cercheremo di essere, come era Domenico con gli amici, un ponte verso tante realtà. Stiamo cercando di fare rete con tante associazioni del Terzo Settore per cercare di condividere progetti che già esistono” ha aggiunto Ernesto Maria Cirillo.

Sensibilizzazione delle famiglie e prevenzione

Sul tema della sicurezza stradale la presidente del Consiglio comunale Enza Amato ha sottolineato: “L’amministrazione sta facendo una campagna di sensibilizzazione e formazione con e nelle scuole. Io direi che bisognerebbe aggiungere anche la sensibilizzazione delle famiglie perché purtroppo è l’anello debole della filiera. Un genitore che permette al figlio di uscire e noleggiare e guidare una macchina di alta cilindrata, evidentemente, non ha ben chiaro il pericolo cui è sottoposto il proprio figlio e soprattutto quanti camminano per strada”.

Anche l’assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani ha fatto un intervento durante l’incontro. “Vogliamo supportare, per quello che possiamo, la Fondazione “Domenico Cirillo” per realizzare progetti a sostegno dei giovani. Io, per caso, ho avuto modo di incontrare, pochi mesi prima dell’incidente, Domenico nella sua scuola. Eravamo lì con Rocco Hunt per parlare di musica: mi ha raccontato che la musica era la sua passione. Magari realizzare un progetto sulle sue passioni, oltre naturalmente a realizzare attività, come stiamo già facendo, che possano evitare tragedie. Sono troppi, purtroppo, gli episodi che coinvolgono tante persone sulla strada. E’ davvero importante porre in essere tutte le azioni di prevenzione per evitare che possano succedere queste tragedie”.