Incendio all’Interporto di Nola, fiamme in un deposito di materiali

PUBBLICITÀ

Un vasto incendio è divampato nelle ultime ore all’interno del deposito di un’azienda di materiali di cancellazione situata all’Interporto Campano di Nola. Le fiamme, visibili da diversi chilometri di distanza, stanno coinvolgendo una struttura industriale di grandi dimensioni e preoccupano residenti e lavoratori della zona.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, che hanno anche documentato l’incendio con foto e video poi inviati al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il rogo sembrerebbe in espansione e rischierebbe di diventare presto ingestibile.

PUBBLICITÀ

Immediata la reazione del parlamentare: “Abbiamo allertato Vigili del Fuoco, Protezione Civile e la Regione Campania per verificare e tenere tutto sotto controllo. In seguito chiediamo ad Arpac di monitorare la qualità dell’aria per capire se vi siano rischi per la popolazione“, ha dichiarato Borrelli, che ha poi puntato il dito sulla frequenza di episodi simili: “Troppi incendi nei distretti industriali e commerciali. Occorre migliorare i sistemi di sicurezza e prevenzione e prevedere maggiori controlli“.

Al momento non risultano feriti, ma l’area è stata isolata per consentire l’intervento dei soccorsi e limitare l’esposizione della popolazione ai fumi potenzialmente tossici. In attesa di riscontri ufficiali sull’origine dell’incendio e sulla sua evoluzione, cresce la preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie.

PUBBLICITÀ