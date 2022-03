Scoppia l’incendio in cella, detenuti ricoverati al Cardarelli e all’ospedale di Sessa

Un incendio è scoppiato in una cella del carcere di Carinola. Due detenuti sono stati portali in ospedale dopo le fiamme divampate. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, intanto, sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia penitenziaria. I due detenuti africani sono stati trasportati in due ospedali diversi. In 35enne è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ustioni di secondo grado al volto ed alle mani.

Invece il 27enne, che è in condizioni meno serie, si trova al San Rocco di Sessa Aurunca per problemi respiratori causato all’intossicazione da fumo. Coinvolto anche un terzo detenuto che è andato in escandescenza per protesta danneggiando la cella.

Prende l’alcol e si dà fuoco in cella, detenuto di Napoli gravemente ustionato

Prende l’alcol e si dà fuoco in carcere, detenuto di Napoli gravemente ustionato. Il 45enne si è ferito gravemente in seguito a quello che sembra un tentato suicidio. A quanto emerso l’uomo si è dato fuoco utilizzando dell’alcol. Comunque restano da chiarire i dettagli dell’episodio sul quale sono in corso indagini ma le sue condizioni sono ritenute molto serie. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il 45enne ha ustioni sul 70% del corpo. Indagini in corso sui motivi che hanno condotto l’uomo ad un gesto così eclatante e dai risvolti drammatici.