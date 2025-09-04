PUBBLICITÀ
Incendio tra Giugliano e Qualiano, sirene lungo la Circumvallazione

Redazione Internapoli
Vigili del fuoco, foto di repertorio
Oggi alle 14:30 i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania stanno intervenendo per un vasto incendio di sterpaglie sulla Circumvallazione Esterna tra i comuni di Giugliano e Qualiano, direzione Lago Patria. Vigili del Fuoco in arrivo.

Incendio nella notte ad Arzano, oltre 10 auto distrutte nel garage

Ieri notte si è verificato un incendio in un garage in via Luigi Pirandello ad Arzano. Secondo le prime informazioni sarebbero andate a fuoco oltre 10 auto e su questo episodio stanno indagando i carabinieri della locale tenenza. Le forze dell’ordine dovranno capire l’origine dell’incendio: origine dolosa o un atto di intimidazione legato alla criminalità organizzata.

