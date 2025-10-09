Incidente all’incrocio tra Calvizzano e Villaricca, scontro tra due auto sul “Lagno”

PUBBLICITÀ

Incidente verso le 8:30 di stamattina, giovedì 9 ottobre, a Calvizzano nei pressi dell’incrocio con Villaricca, tra via Giuseppe Mazzini e via Guglielmo Pepe e a ridosso della Strada Vicinale del Lagno.

Coinvolte due auto, che per cause ancora da accertare si sarebbero scontrate all’incrocio finendo la propria corsa lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno iniziando a verificare la dinamica di quanto accaduto.

Non sembrerebbero esserci feriti: traffico in tilt in zona, con lunghe code di auto generate dall’incidente.