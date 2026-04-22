Incidente auto-camion sulla Statale, muore il 27enne di Scafati Biagio Liban Di Lallo

La comunità di Scafati è sconvolta per la tragica scomparsa di Biagio Liban Di Lallo, 27 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Statale 690 Avezzano-Sora. Lo schianto si è verificato intorno alle 6:30 nel territorio di Balsorano, al confine con la provincia di Frosinone. Il giovane viaggiava come passeggero su una Fiat 500X, insieme a un 37enne anch’egli di Scafati, quando il veicolo si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo e per il 27enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’auto, diretta verso Avezzano, è andata completamente distrutta, terminando la corsa contro le barriere laterali. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, all’origine dell’incidente potrebbe esserci una manovra di sorpasso.

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Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas, mentre la circolazione è rimasta interrotta per diverse ore. Il conducente dell’auto è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato con prognosi riservata, mentre il camionista, un uomo di 68 anni, ha riportato solo lievi ferite. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio stradale, al fine di chiarire le responsabilità dei conducenti coinvolti. La salma del giovane è stata trasferita presso l’ospedale di Avezzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Profondo il dolore espresso dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ha ricordato il giovane come una vita spezzata troppo presto, sottolineando il vuoto lasciato da una tragedia che ha colpito l’intera comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore, mentre resta alta l’apprensione per le condizioni dell’amico ferito.