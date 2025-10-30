Incidente frontale tra due auto, Laura Marcolin muore a 45 anni

PUBBLICITÀ

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, poco dopo le 18, un violento scontro tra due automobili lungo via Wassermann ad Aviano, nel tratto tra San Martino di Campagna e Marsure, è costato la vita a Laura Marcolin, 45 anni. L’altra conducente, rimasta ferita, è stata soccorso dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero trovate improvvisamente una di fronte all’altra, e l’impatto sarebbe stato frontale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Maniago, insieme ai soccorritori del 118 e all’elisoccorso inviato dalla Sores Fvg, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause del tragico schianto.

