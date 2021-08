È Adriana Monno, 48 anni di Magenta, la donna che ha perso la vita ieri notte nell’incidente in moto a San Rocco al Porto in provincia di Lodi. Il marito Danilo Siboni, sanrocchino di 51 anni, era alla guida della Kawasaki 900 sulla quale viaggiavano e che si è schiantata contro un palo della luce. Per la donna non c’è stato nulla da fare. I due erano convolati a nozze esattamente un mese fa, il 21 luglio, in municipio a San Rocco al Porto. “Li avevo sposato io, lo aspettavano da tanto e il dolore è ancora più grande” dichiara il sindaco Matteo Delfini.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.