Incidente mortale a Ponticelli, identificato il ‘pirata della strada’

A seguito di attività investigativa, il personale dell’Unità Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro l’autoveicolo coinvolto nel sinistro stradale mortale avvenuto lo scorso 12 dicembre in via De Meis. L’incidente, verificatosi alle ore 20:30, aveva causato la morte di un motociclista di 46 anni.

Le prime analisi sulla posizione del motociclo e sui danni riportati avevano fatto emergere dubbi sulla dinamica iniziale, ipotizzando il coinvolgimento di un secondo veicolo.

Grazie al lavoro investigativo, basato su ascolto di testimoni, acquisizione di immagini di videosorveglianza e riscontri sul territorio, è stato possibile ricostruire le direzioni di marcia e individuare il veicolo che, dopo l’impatto, si era allontanato senza prestare soccorso.

Questa mattina è arrivata la svolta: il veicolo è stato sequestrato, il conducente identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di legge, tra cui il ritiro della patente e il sequestro del telefono cellulare.