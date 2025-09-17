Incidente mortale a Scafati, Paolina investita e uccisa dal Suv in transito

PUBBLICITÀ

Una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata travolta e uccisa a Scafati. E stata investita da un suv mentre attraversava la strada in via Cavallaro, nei pressi di casa sua.

La conducente dell’automobile, che si è fermata dopo l’impatto, è indagata per omicidio stradale. La salma dell’anziana è stata sequestrata e trasferita all’obitorio, in attesa del magistrato che dovrà decidere se procedere con l’autopsia o restituirla ai familiari per i funerali.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 15 settembre, intorno alle 16. La vittima era da pochi minuti uscita da casa e stava attraversando quando è stata colpita dall’automobile. I soccorsi sono stati prontamente allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena ma, quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il posto, non hanno potuto fare nulla: la 72enne era probabilmente morta sul colpo, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Per consentire i rilievi tecnici, e le successive operazioni di rimozione del corpo, è stato necessario interdire la circolazione per circa un’ora. Gli agenti della Locale si sono occupati della ricostruzione dell’incidente e sono stati ascoltati alcuni testimoni, si valuta la possibilità che ulteriori informazioni possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere pubbliche e private installate in zona. La Procura di Nola ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Indagini sono in corso, da parte della Polizia Locale di Scafati, per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente