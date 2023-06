Drammatico incidente nella serata di ieri, domenica 25 giugno, sul Lungomare Marconi a Salerno. Erano circa le 19 quando Michele Maddalena, 62 anni, ex poliziotto in pensione, è stato tamponato da un suv mentre era in sella alla propria moto. L’uomo, cadendo, ha battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, dopo un primo tentativo di rianimazione, l’hanno trasportato all’ospedale Ruggi dove, purtroppo, è morto poco dopo.