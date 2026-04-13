Incidente nel Casertano, morto il trentenne Agostino Munno

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Sulla morte di Agostino Munno, avvenuta nel weekend in seguito incidente sulla Variante Anas, è intervenuto l’ex capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Caserta, Pasquale Napoletano: “L’ennesimo decesso sulla Variante Anas, nel tratto tra Casagiove e Santa Maria Capua Vetere, è la conferma definitiva di un fallimento che non ammette più scuse. La perdita di un giovane di Santa Maria Capua Vetere è un peso che grava sulla coscienza di un intero territorio. Non possiamo più nasconderci dietro la parola ‘fatalità’. Su questa strada i sinistri sono una costante quotidiana e la scia di morti che si trascina da anni è il segno di un’impotenza amministrativa e civile che deve finire. Dobbiamo avere il coraggio di un’autocritica profonda. Siamo tutti colpevoli ogni volta che accettiamo la mediocrità come fosse un destino ineluttabile. Abbiamo permesso che un’arteria concepita quarant’anni fa, oggi totalmente inadeguata e pericolosa, rimanesse l’unico cordone ombelicale tra Santa Maria e Maddaloni, ignorando che quel tracciato è diventato una roulette russa per migliaia di padri di famiglia, studenti e lavoratori”. Agostino era maresciallo dell’Aeronautica militare.

Il cordoglio dell’Aeronautica

“Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa del collega M3 Agostino Munno, in servizio presso il Re.S.T.O.G.E. di Pratica di Mare. A nome di tutta AMUS esprimiamo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, agli affetti più cari e a tutti i colleghi che oggi perdono un professionista e un uomo di valore. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con rispetto e commozione nel suo ricordo”.

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