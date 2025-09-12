PUBBLICITÀ
Incidente lungo la Tangenziale, auto in fiamme all’uscita

Un incidente e un’auto in fiamme lungo la Tangenziale di Napoli all’altezza della galleria Vomero est. Il sinistro, avvenuto in direzione Corso Malta, ha causato il blocco del traffico. Dopo il varco è stato chiuso al traffico e le auto sono state bloccate prima dell’ingresso della galleria. L’incidente ha causato l’incendio di una delle auto coinvolte. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti il personale della Tangenziale di Napoli, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. In direzione opposta una folta nube di fumo fuoriesce dal tunnel. Al momento, è stata riaperta una sola corsia della galleria, per consentire il deflusso delle auto presenti. Una volta che il carro attrezzi avrà portato via l’auto, il traffico tornerà regolare. 

