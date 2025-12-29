PUBBLICITÀ

Un curioso fuoriprogramma è andato in scena nella serata di ieri, domenica 28 dicembre, durante la partita tra il Napoli Basketball e la Pallacanestro Cantù, al PalaBarbuto “Alcott Arena” di Fuorigrotta.

Incredibile al PalaBarbuto durante Napoli-Cantù, canestro crolla dopo la schiacciata

All’inizio del secondo quarto della partita, il canestro si è sganciato dalla sua sede ed è quasi crollato al suolo. L’incidente si è verificato in seguito a un’azione di gioco: Grant Basile, cestista della squadra lombarda, è andato a schiacciare al ferro, provocando il successivo crollo del canestro. L’incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze né per Basile né per gli altri giocatori che, in quel momento, si trovavano sotto il canestro.



La partita è stata sospesa a lungo, circa 40 minuti, per sostituire il canestro. Dopo lo spavento e l’incredulità provocate dall’incidente tra i giocatori in campo e tra gli spettatori sugli spalti del PalaBarbuto, si sono poi vissuti momenti concitati, di tensione, ma anche di imbarazzo, data la longevità delle tempistiche di sostituzione, tant’è che dagli spalti sono partiti cori ironici per smorzare la tensione: “A mezzanotte, finiamo a mezzanotte!”.

Il canestro incidentato è stato alla fine sostituito con uno nuovo e la partita è ricominciata. E che si concluderà con un netto 98-86 per i padroni di casa, guidati da un Naz Mitrou-Long in doppia-doppia e che ha giocato nonostante l’attacco influenzale che l’aveva colpito in mattinata. Napoli che, con la vittoria di ieri, sale a quota 12 punti e tiene più vivo che mai il sogno di entrare nelle Final Eight di Coppa Italia.