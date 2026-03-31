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Incredibile ma vero, non ci sarà la goal line technology in Bosnia-Italia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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goal line technology Bosnia-Italia
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Un salto indietro nel tempo di oltre un decennio per Bosnia-Italia, in programma questa sera allo stadio “Bilino Polje” di Zenica. La partita si giocherà infatti senza l’ausilio della goal line technology, la tecnologia introdotta dalla FIFA a partire dal 2013 per eliminare i cosiddetti “gol fantasma”.

Nell’impianto bosniaco, infatti, il sistema non è stato installato: una scelta consentita dal regolamento, che non rende obbligatoria la tecnologia, lasciando la decisione alle federazioni organizzatrici.

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Questo significa che, in caso di episodi dubbi sulla linea di porta, non ci sarà il segnale automatico che certifica il gol, ma sarà necessario l’intervento del VAR.

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