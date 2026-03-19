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Infortunio choc per Lang, sbatte contro i cartelloni a bordo campo e si trancia il dito

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Infortunio choc per Lang, sbatte contro i cartelloni a bordo campo e si trancia il dito
Infortunio choc per Lang, sbatte contro i cartelloni a bordo campo e si trancia il dito
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Infortunio shock Noa Lang, attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli, durante il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League a Liverpool vinto dai Reds per 4-0.

L’olandese, nel tentativo di raggiungere un pallone in profondità, ha sbattuto violentemente la mano destra contro i cartelloni pubblicitari a bordocampo, riportando un taglio profondo al pollice.

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Immediate le grida di dolore, con lo spavento dipinto sul suo volto e su quello di compagni e avversari, che si sono tutti rivolti con ampi gesti verso la panchina del Galatasaray per chiedere l’intervento dello staff medico.

Come riferisce Sky Sport, Lang ha perso molto sangue ed è stato subito trasportato in ospedale dove, nella notte, è stato operato alla presenza dello staff medico del Galatasaray. Il club turco è al lavoro con gli avvocati e sarebbe intenzionato a sporgere denuncia per fare chiarezza sulla dinamica dell’infortunio, l’Uefa potrebbe aprire una indagine.

Il comunicato del Galatasaray nella notte

“Il nostro calciatore Noa Lang, feritosi nel secondo tempo della partita contro il Liverpool, ha subito un grave taglio al pollice destro e nelle prossime ore a Liverpool è previsto un intervento a cui parteciperà la nostra squadra medica.”

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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