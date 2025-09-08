Infortunio David Neres: il brasiliano è ancora out ma Conte ha una speranza

PUBBLICITÀ

David Neres continua a restare fuori dai giochi: l’esterno offensivo brasiliano non ha preso parte alla partitella contro l’Avellino a causa di un affaticamento muscolare che lo aveva già tenuto fuori nella sfida contro il Cagliari.

Lo staff tecnico e medico del Napoli sta monitorando attentamente le sue condizioni giorno per giorno. L’obiettivo è chiaro: evitare rischi e recuperarlo in tempo utile per la delicata trasferta contro la Fiorentina.

Si tratta di uno stop che rallenta l’inserimento di Neres nel sistema di gioco azzurro, in una fase cruciale della stagione. Il giocatore ha già sofferto in passato di problemi muscolari, e il Napoli non vuole forzare i tempi per scongiurare ricadute.

Antonio Conte spera di averlo presto a disposizione per ampliare le soluzioni offensive, ma tutto dipenderà dalle prossime sedute di lavoro e dalla risposta del calciatore agli stimoli fisici.