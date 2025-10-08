Infortunio Politano, arrivano buone notizie: quando può rientrare

PUBBLICITÀ

Buone notizie per Matteo Politano, dopo lo stop accusato nei giorni scorsi. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, confermando che si tratta solo di un affaticamento. Le condizioni dell’esterno azzurro sono in miglioramento, ma lo staff tecnico e medico del Napoli mantiene un atteggiamento prudente per evitare ricadute.

Il giocatore continuerà a lavorare a parte nei prossimi giorni, con un monitoraggio costante dei carichi di lavoro. Difficile vederlo in campo nella prossima gara, ma l’obiettivo resta il pieno recupero in vista della sfida con l’Inter.

La sensazione è che non ci sia nulla di serio, ma il club preferisce non forzare i tempi, per permettere al calciatore di rientrare soltanto quando avrà ritrovato la migliore condizione fisica.