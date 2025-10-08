PUBBLICITÀ
HomeSportInfortunio Politano, arrivano buone notizie: quando può rientrare
Sport

Infortunio Politano, arrivano buone notizie: quando può rientrare

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Buone notizie per Matteo Politano, dopo lo stop accusato nei giorni scorsi. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, confermando che si tratta solo di un affaticamento. Le condizioni dell’esterno azzurro sono in miglioramento, ma lo staff tecnico e medico del Napoli mantiene un atteggiamento prudente per evitare ricadute.

Il giocatore continuerà a lavorare a parte nei prossimi giorni, con un monitoraggio costante dei carichi di lavoro. Difficile vederlo in campo nella prossima gara, ma l’obiettivo resta il pieno recupero in vista della sfida con l’Inter.

PUBBLICITÀ

La sensazione è che non ci sia nulla di serio, ma il club preferisce non forzare i tempi, per permettere al calciatore di rientrare soltanto quando avrà ritrovato la migliore condizione fisica.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati