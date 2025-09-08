Infortunio Rrahmani, arrivano buone notizie: fissata la gara per il rientro

PUBBLICITÀ

La sosta per le nazionali porta ancora una volta qualche apprensione in casa Napoli. Stavolta a far preoccupare i tifosi azzurri è stato Amir Rrahmani, punto fermo della difesa di Antonio Conte, costretto a fermarsi durante l’impegno con il Kosovo. L’allarme è scattato subito in vista del tour de force che attende i partenopei tra campionato e Champions League, ma dagli ultimi controlli arrivano notizie incoraggianti.

Il difensore, sottoposto ad accertamenti presso la clinica Pineta Grande, ha fatto tirare un sospiro di sollievo allo staff medico e allo stesso Conte. Gli esami, secondo quanto riportato da Calcionapoli24, hanno escluso complicazioni gravi, facendo registrare un miglioramento rispetto alle prime impressioni a caldo.

Se il percorso di recupero proseguirà senza intoppi, Rrahmani potrebbe tornare a disposizione già per Napoli-Pisa del 22 settembre, almeno per la convocazione. L’obiettivo più realistico, però, resta la sfida di San Siro contro il Milan del 28 settembre, in cui il centrale kosovaro dovrebbe essere pienamente abile e arruolabile.

Un sollievo per il Napoli, che temeva un’assenza più lunga, e un segnale positivo legato anche alla tempestività con cui Rrahmani ha interrotto lo sforzo in nazionale appena avvertito il fastidio. Un gesto di prudenza che ha evitato guai peggiori e che permetterà a Conte di riabbracciare presto uno dei pilastri della sua retroguardia.