PUBBLICITÀ
HomeSportInfortunio Rrahmani, arrivano buone notizie: fissata la gara per il rientro
Sport

Infortunio Rrahmani, arrivano buone notizie: fissata la gara per il rientro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

La sosta per le nazionali porta ancora una volta qualche apprensione in casa Napoli. Stavolta a far preoccupare i tifosi azzurri è stato Amir Rrahmani, punto fermo della difesa di Antonio Conte, costretto a fermarsi durante l’impegno con il Kosovo. L’allarme è scattato subito in vista del tour de force che attende i partenopei tra campionato e Champions League, ma dagli ultimi controlli arrivano notizie incoraggianti.

Il difensore, sottoposto ad accertamenti presso la clinica Pineta Grande, ha fatto tirare un sospiro di sollievo allo staff medico e allo stesso Conte. Gli esami, secondo quanto riportato da Calcionapoli24, hanno escluso complicazioni gravi, facendo registrare un miglioramento rispetto alle prime impressioni a caldo.

PUBBLICITÀ

Se il percorso di recupero proseguirà senza intoppi, Rrahmani potrebbe tornare a disposizione già per Napoli-Pisa del 22 settembre, almeno per la convocazione. L’obiettivo più realistico, però, resta la sfida di San Siro contro il Milan del 28 settembre, in cui il centrale kosovaro dovrebbe essere pienamente abile e arruolabile.

Un sollievo per il Napoli, che temeva un’assenza più lunga, e un segnale positivo legato anche alla tempestività con cui Rrahmani ha interrotto lo sforzo in nazionale appena avvertito il fastidio. Un gesto di prudenza che ha evitato guai peggiori e che permetterà a Conte di riabbracciare presto uno dei pilastri della sua retroguardia.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati