PUBBLICITÀ
HomeSportInfortunio Rrahmani, oggi altre visite ma c’è già una certezza
Sport

Infortunio Rrahmani, oggi altre visite ma c’è già una certezza

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Amir Rrahmani è tornato ieri sera in città dopo il problema muscolare accusato durante la partita della sua nazionale, il Kosovo. Oggi sarà sottoposto a ulteriori accertamenti con lo staff medico del Napoli, guidato dal dottor Raffaele Canonico.
L’infortunio comporterà l’assenza certa del difensore nelle prossime sfide contro Fiorentina, Manchester City e Pisa.Dettagli dell’infortunio e tempisticheRientro anticipato: dopo la prima valutazione dello staff della nazionale kosovara, Rrahmani è stato autorizzato a tornare a Napoli per ulteriori esami.Partite saltate: garantita l’assenza da Firenze, dalla sfida di Champions League con il City e dal successivo impegno contro il Pisa.

Ulteriori dettagli sui tempi di recupero saranno resi noti dopo i test di oggi.Implicazioni per il NapoliCon il capitano della difesa indisponibile almeno per tre match di alto profilo, l’allenatore Antonio Conte dovrà ridisegnare la linea arretrata.

PUBBLICITÀ

L’assenza di Rrahmani costringerà a nuove soluzioni tattiche, con possibili adattamenti tra i centrali o l’inserimento di alternative già pronte.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati