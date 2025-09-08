Infortunio Rrahmani, oggi altre visite ma c’è già una certezza

PUBBLICITÀ

Amir Rrahmani è tornato ieri sera in città dopo il problema muscolare accusato durante la partita della sua nazionale, il Kosovo. Oggi sarà sottoposto a ulteriori accertamenti con lo staff medico del Napoli, guidato dal dottor Raffaele Canonico.

L’infortunio comporterà l’assenza certa del difensore nelle prossime sfide contro Fiorentina, Manchester City e Pisa.Dettagli dell’infortunio e tempisticheRientro anticipato: dopo la prima valutazione dello staff della nazionale kosovara, Rrahmani è stato autorizzato a tornare a Napoli per ulteriori esami.Partite saltate: garantita l’assenza da Firenze, dalla sfida di Champions League con il City e dal successivo impegno contro il Pisa.

Ulteriori dettagli sui tempi di recupero saranno resi noti dopo i test di oggi.Implicazioni per il NapoliCon il capitano della difesa indisponibile almeno per tre match di alto profilo, l’allenatore Antonio Conte dovrà ridisegnare la linea arretrata.

PUBBLICITÀ

L’assenza di Rrahmani costringerà a nuove soluzioni tattiche, con possibili adattamenti tra i centrali o l’inserimento di alternative già pronte.