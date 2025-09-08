Infortunio Rrahmani, oggi altre visite ma c’è già una certezza

Amir Rrahmani è tornato ieri sera in città dopo il problema muscolare accusato durante la partita della sua nazionale, il Kosovo. Oggi sarà sottoposto a ulteriori accertamenti con lo staff medico del Napoli, guidato dal dottor Raffaele Canonico.
L’infortunio comporterà l’assenza certa del difensore nelle prossime sfide contro Fiorentina, Manchester City e Pisa.Dettagli dell’infortunio e tempisticheRientro anticipato: dopo la prima valutazione dello staff della nazionale kosovara, Rrahmani è stato autorizzato a tornare a Napoli per ulteriori esami.Partite saltate: garantita l’assenza da Firenze, dalla sfida di Champions League con il City e dal successivo impegno contro il Pisa.
Ulteriori dettagli sui tempi di recupero saranno resi noti dopo i test di oggi.Implicazioni per il NapoliCon il capitano della difesa indisponibile almeno per tre match di alto profilo, l’allenatore Antonio Conte dovrà ridisegnare la linea arretrata.
L’assenza di Rrahmani costringerà a nuove soluzioni tattiche, con possibili adattamenti tra i centrali o l’inserimento di alternative già pronte.