PUBBLICITÀ
HomeSportInizio da incubo per gli azzurri: Di Lorenzo espulso, esce a sorpresa...
Sport

Inizio da incubo per gli azzurri: Di Lorenzo espulso, esce a sorpresa un protagonista

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
PUBBLICITÀ

Inizia male il cammino del Napoli in Champions League. Gli azzurri dopo appena 25 minuti di gioco si sono ritrovati con un uomo in meno e con il grande protagonista del match sostituito. Di Lorenzo salterà quindi la prossima in Champions League.

 

Di Lorenzo che errore: Napoli in dieci, esce KDB 

Al 21esimo minuto di gioco su un filtrante in profondità per Haaland, il capitano azzurro sbaglia la diagonale, colpendo la gamba del norvegese. A primo impatto sembrava aver preso il pallone, e soltanto con l’intervento del VAR, si è deciso per il cartellino rosso a Di Lorenzo. Conte decide quindi di inserire Olivera, e il sacrificato è a sorpresa Kevin De Bruyne. Dura appena 26 minuti la gara del belga nel suo vecchio stadio, che l’ha visto protagonista per ben 10 stagioni.

PUBBLICITÀ

Gli uomini di Conte devono ora stringere i denti e compattarsi, cercando di sfruttare gli errori del Manchester City per tentare ripartenze e azioni pericolose.

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati