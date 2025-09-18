Inizio da incubo per gli azzurri: Di Lorenzo espulso, esce a sorpresa un protagonista

PUBBLICITÀ

Inizia male il cammino del Napoli in Champions League. Gli azzurri dopo appena 25 minuti di gioco si sono ritrovati con un uomo in meno e con il grande protagonista del match sostituito. Di Lorenzo salterà quindi la prossima in Champions League.

Di Lorenzo che errore: Napoli in dieci, esce KDB

Al 21esimo minuto di gioco su un filtrante in profondità per Haaland, il capitano azzurro sbaglia la diagonale, colpendo la gamba del norvegese. A primo impatto sembrava aver preso il pallone, e soltanto con l’intervento del VAR, si è deciso per il cartellino rosso a Di Lorenzo. Conte decide quindi di inserire Olivera, e il sacrificato è a sorpresa Kevin De Bruyne. Dura appena 26 minuti la gara del belga nel suo vecchio stadio, che l’ha visto protagonista per ben 10 stagioni.

PUBBLICITÀ

Gli uomini di Conte devono ora stringere i denti e compattarsi, cercando di sfruttare gli errori del Manchester City per tentare ripartenze e azioni pericolose.