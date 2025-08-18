Inno di Mameli e Tricolore sulla bara, commozione ai funerali di Dj Godzi

PUBBLICITÀ

Folla commossa al funerale di Dj Godzi celebratosi nella chiesa di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito. L’uscita del feretro è stata accompagnata dall’Inno di Mameli, che Michele Noschese cantava con suo padre Giuseppe mentre egli lo accompagnava agli allenamenti di calcio. Sulla bara del 36enne è ben visibile il tricolore, una foto del ragazzo, una corona di fiori, una targa e una maglietta di una squadra sportiva dove il ragazzo giocava con il numero 5 e la scritta Godzi.

Nella parte esterna dell’altare, c’è una gigantografia con il volto di Noschese. “Ricorderò di lui il fatto che si sia realizzato da solo, il forte senso dello Stato (cantavamo spesso l’inno nazionale quando lo accompagnavo agli allenamenti di calcio)” ha affermato il padre che continua a chiedere “la verità su quanto successo. Ho parlato anche con il capo della la Guardia Civil di Ibiza, da padre a padre per chiarire vari punti. Io credo nella giustizia”.

L’omelia del parroco

Don Mario Savarese: “Arrivederci verso Dio. Vorrei non dire nulla. Michele sarà sempre uno di noi. La fede non è la scorciatoia per prendere il dolore. Michele era attaccato alla musica, allo sport, allo studio. Caro Michele, celebriamo la tua musica, trasformando la tua passione in arte, hai toccato le nostre anime con la tua musica, che era melodia. Ricorderemo la tua dedizione alla musica, la tua passione contagiosa, di condividere la tua arte con tutti. Eri un artista nel cuore e nell’anima, la musica era il tuo spirito. La musica di Michele continuerà a vivere e a ispirare, ci accompagnerà sempre. Porteremo con noi il tuo spirito e la tua musica, arrivederci in Paradiso, caro dj Godzi”.

Le indagini sulla morte di Dj Godzi

Sotto la lente d’ingrandimento l’intervento della Guardia Civil spagnola allertata perché, come emerso sin qui, Noschese sarebbe andato in escandescenze per presunto uso di droghe aggredendo un vicino di casa con cui peraltro aveva sempre avuto rapporti cordiali. Secondo un amico di Michele (Raffaele Rocco), proprio a seguito del tentativo dei poliziotti spagnoli Godzi sarebbe deceduto. C’è una presunta pressione con un ginocchio esercitata sulla schiena e su un gluteo del Dj. Diversa la versione delle autorità, che invece hanno sottolineato come l’assunzione di sostanze sarebbe la reale causa della morte dell’uomo.