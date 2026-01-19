Inseguimento da Villaricca al Don Guanella, 26enne in manette: caccia ai complici

PUBBLICITÀ

Questa notte a Scampia i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per resistenza il 26enne Alessandro Russo, già noto alle forze dell’ordine. Tutto inizia a Villaricca e la gazzella percorre le strade della cittadina a Nord di Napoli. Piove molto ma un’auto ferma ma in moto nei pressi del McDonald’s insospettisce i carabinieri. A bordo ci sono 3 persone.

La Toyota Aygo parte incurante dell’Alt rischiando anche di investire una persona. Inizia un inseguimento tra manovre spericolate e strade percorse contromano. Una corsa che dura circa 6 chilometri e che arriva fino a Scampia, nel rione Don Guanella. I fuggitivi si fermano a via Labriola per poi scappare a piedi. Il 26enne viene bloccato e arrestato. Nel suo zaino centraline, flex e diverso materiale utilizzato verosimilmente per i furti d’auto. L’auto è stata sequestrata. E’ caccia ai due complici.

