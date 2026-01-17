Inseguono ciclista e gli lanciano un bidone addosso ad Afragola, identificati i giovani

PUBBLICITÀ

Il Dirigente Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola, Colonnello Antonio Piricelli, venuto a conoscenza di un video dal contenuto particolarmente grave, diffuso su numerose testate giornalistiche online, sui quotidiani e sui social network, ha immediatamente disposto l’avvio delle attività investigative. Nel video si vede un gruppo di giovani prendere di mira un cittadino straniero di colore in bicicletta, colpendolo con una cassetta e rivolgendogli insulti e frasi fortemente offensive.

Le indagini, risultate complesse anche perché alcuni componenti del gruppo risultavano residenti in altri comuni, hanno consentito di individuare tre giovani coinvolti nei fatti. Al termine degli accertamenti di rito, tutti i minori sono stati identificati alla presenza dei rispettivi genitori. Per l’ipotesi di reato di abbandono di minori, i genitori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre i giovani sono stati segnalati ai servizi sociali dei comuni di residenza. Le attività investigative proseguono al fine di individuare eventuali altri componenti della banda.

PUBBLICITÀ