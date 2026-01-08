PUBBLICITÀ

Ancora episodi di violenza nel Napoletano. È quanto emerge dall’ennesima segnalazione arrivata nelle ultime ore da Afragola, dove un cittadino ha assistito a una scena di violenza e intimidazione ai danni di un uomo di origine straniera, aggredito da un gruppo di giovanissimi in una piazza deserta.

L’uomo è stato inseguito e poi gli è stato gettato un bidone addosso. Una situazione che ha generato paura e impotenza in chi ha assistito, ma anche il coraggio di documentare e denunciare quanto accaduto.

Vergogna ad Afragola, inseguono ciclista e gli lanciano un bidone addosso

Sull’episodio intervengono il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il responsabile territoriale di Europa Verde, Salvatore Iavarone.

“Quello che accade ad Afragola – dichiara Borrelli – non è un fatto isolato ma l’ennesima spia di un degrado culturale che colpisce soprattutto i più giovani. Quando bambini e adolescenti insultano, minacciano e umiliano una persona per il colore della pelle o per la sua condizione, magari al solo scopo di “divertirsi”, significa che qualcuno ha fallito prima: la famiglia, le istituzioni, lo Stato. Non possiamo pretendere che i cittadini intervengano in ogni occasione mettendo a rischio la propria incolumità, ma è fondamentale che si continui a denunciare. Solo facendo emergere questi episodi possiamo pretendere risposte concrete”.

Sulla stessa linea Salvatore Iavarone: “Chi ama Afragola non la difende negando l’evidenza, ma affrontando i problemi. Il razzismo, il bullismo e la violenza tra minori non si combattono con l’indignazione a giorni alterni o con i commenti sui social, ma con politiche educative serie, presenza sul territorio e sostegno alle scuole e alle famiglie. Non possiamo accettare che una persona abbia paura di intervenire perché sola in una piazza deserta: questa è una sconfitta per tutti”.

“Esprimiamo solidarietà – concludono Borrelli e Iavarone – alla vittima e a chi ha avuto il coraggio di segnalare quanto accaduto. Afragola non è questa, ma diventerà davvero una città migliore solo quando smetteremo di voltarci dall’altra parte e inizieremo a prenderci tutti la responsabilità di ciò che accade”.