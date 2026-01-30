Insigne torna al Pescara, accoglienza da urlo per l’ex capitano del Napoli

PUBBLICITÀ

Bagno di folla per Lorenzo Insigne, tornato a Pescara per provare a riscrivere una nuova pagina di storia del club abruzzese. Reduce dall’esperienza in MLS con la maglia del Toronto, l’attaccante partenopeo ha scelto di accettare la proposta della società guidata dal patron Sebastiani.

La sfida è ritrovare continuità e condurre il Delfino alla salvezza.

Dopo aver superato le visite mediche di rito, Lorenzo Insigne è tornato ad abbracciare il presidente Sebastiani e, soprattutto, i tantissimi tifosi del Pescara accorsi ad accogliere il talento di Fratta Maggiore, che ha fatto una scelta di cuore in un momento particolare della sua carriera.

Dopo essere stato accostato a lungo alla Lazio, Insigne ha deciso di tornare in Serie B dove tutto è iniziato. Lanciato da Zeman nell’annata 2011/12, fu protagonista della storica promozione in A del Delfino insieme a Ciro Immobile e Marco Verratti, con quest’ultimo che è diventato di recente investitore e dirigente del Pescara.

Quattordici anni dopo, il classe ’91 ha firmato un contratto di 6 mesi con prolungamento in caso di salvezza.

