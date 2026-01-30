PUBBLICITÀ
HomeSportInsigne torna al Pescara, accoglienza da urlo per l'ex capitano del Napoli
Sport

Insigne torna al Pescara, accoglienza da urlo per l’ex capitano del Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Insigne torna al Pescara, accoglienza da urlo per l'ex capitano del Napoli
Insigne torna al Pescara, accoglienza da urlo per l'ex capitano del Napoli
PUBBLICITÀ

Bagno di folla per Lorenzo Insigne, tornato a Pescara per provare a riscrivere una nuova pagina di storia del club abruzzese. Reduce dall’esperienza in MLS con la maglia del Toronto, l’attaccante partenopeo ha scelto di accettare la proposta della società guidata dal patron Sebastiani.

La sfida è ritrovare continuità e condurre il Delfino alla salvezza.

PUBBLICITÀ

Insigne torna al Pescara, accoglienza da urlo per l’ex capitano del Napoli

Dopo aver superato le visite mediche di rito, Lorenzo Insigne è tornato ad abbracciare il presidente Sebastiani e, soprattutto, i tantissimi tifosi del Pescara accorsi ad accogliere il talento di Fratta Maggiore, che ha fatto una scelta di cuore in un momento particolare della sua carriera.

Dopo essere stato accostato a lungo alla Lazio, Insigne ha deciso di tornare in Serie B dove tutto è iniziato. Lanciato da Zeman nell’annata 2011/12, fu protagonista della storica promozione in A del Delfino insieme a Ciro Immobile e Marco Verratti, con quest’ultimo che è diventato di recente investitore e dirigente del Pescara.

Quattordici anni dopo, il classe ’91 ha firmato un contratto di 6 mesi con prolungamento in caso di salvezza.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Pescara Calcio 🐬 (@pescaracalcio1936)

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati