Insigne-Toronto, ora è ufficiale:«Benvenuto Lorenzo»

Lorenzo Insigne e il Toronto, ora c’è anche l’ufficialità. Con un annuncio attraverso i suoi canali ufficiali, il club canadese ha ufficializzato il passaggio del capitano in MLS a partire dalla prossima stagione. «Benvenuto Lorenzo» si legge dal comunicato del Toronto, che già nelle scorse ore, via social, aveva postato i primi indizi dell’arrivo del napoletano al termine di questa stagione ancora in corso. Quello tra Insigne il Toronto è un accordo che parte da lontano, concluso però in questa settimana. Il club canadese si era interessato a lui già dopo l’estate, ma l’offerta arrivata un mese fa ha rotto gli indugi: 11,5 milioni di euro più bonus (4,5) a stagione per Insigne che concluderà il suo contratto con il Napoli il 30 giugno prima di volare oltre oceano e essere presentato ai nuovi tifosi a campionato in corso.

Le parole del presidente e dell’allenatore

“È un giorno storico ed emozionante per il nostro club – ha dichiarato il presidente Bill Manning – Lorenzo è un attaccante di livello mondiale e nel pieno della carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici con la maglia del Napoli. Ha il talento per cambiare le partite, gioca con passione e i nostri tifosi lo adoreranno”. “Non vediamo l’ora di averlo con noi – ha invece commentato Bob Bradley, allenatore e ds del Toronto nonché papà dell’ex romanista Michael – La sua capacità di creare occasioni per sé e per i compagni è speciale. L’ho osservato per molti anni e so anche che è un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è quel tipo di calciatore per cui vai allo stadio, perché ogni volta che ne ha l’occasione, fa qualcosa di indimenticabile”