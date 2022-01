Insigne dedica un video ai tifosi del Toronto, furia dei tifosi azzurri su Instagram

“Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto: sono contento di iniziare questa nuova avventura e voglio ringraziare la società. Ci vediamo a luglio, all for one!”. Sono queste le prima parole di Lorenzo Insigne da giocatore del Toronto, arrivate sul profilo Instagram del clun canadese, che ha commentato le immagini descrivendole come “Un momento storico”. Alcuni tifosi partenopei, però, non hanno apprezzato la scelta dell’attuale capitano azzurro che oltre a lasciare la propria città, ha dedicato qualche parola di troppo ai suoi prossimi supporters. Considerando, dunque, quel messaggio come una ‘mancanza di rispetto’. Alcuni di questi, addirittura, hanno chiesto che la fascia venga già lasciata a Mertens.

Il Toronto già annuncia Insigne, i canadesi twittano: “Il tiraggiro”

Si avvicina il momento dell’ufficialità del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto FC. Il club canadese, infatti, ufficializzerà il passaggio del capitano del Napoli in Canada a fine stagione nel pomeriggio italiano. Nel frattempo, però, c’è già hype sui social: il club canadese, infatti, ha condiviso suoi suoi canali ufficiali la definizione di «tiraggiro», noto gesto tecnico di Insigne.